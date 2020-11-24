برميل "برنت" عند أعلى مستوى منذ مارس 2020

بلغت أسعار خام "برنت"، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها منذ مارس 2020، إذ دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس كورونا الآمال في تعاف أسرع للطلب على النفط.

وبحلول الساعة 10:27 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 43.48 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1% عن سعر إغلاق أمس.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 46.48 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.91% عن التسوية السابقة. وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع "برنت" إلى أعلى مستوياته في الجلسة عند 46.65 دولار، وهو أعلى سعر جرى تداوله منذ أوائل مارس الماضي.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية في شركة "أكسي" للخدمات المالية: "التقدم على صعيد تطوير وتوزيع لقاح يقلص المخاطر على المسار لتعود لطبيعتها بالنسبة لأسواق النفط".

وقالت "أسترازينيكا" أمس إن لقاحها فعال بنسبة 70% في التجارب الأساسية وقد ترتفع فعاليته إلى 90%، مما يعطي الحرب العالمية ضد الجائحة سلاحا ثالثا يمكن أن يكون أقل تكلفة وأسهل توزيعا وأسرع في الزيادة مقارنة مع المنافسين.

المصدر: "رويترز"