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أسعار الكاكاو تسجل أعلى نسبة في 8 أشهر

مال وأعمال

أسعار الكاكاو تسجل أعلى نسبة في 8 أشهر
Gettyimages.ru
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ارتفعت أسعار الكاكاو في نيويورك إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير وسط تقارير تفيد بأن شركة Hershey Co الأمريكية، قررت شراء الكاكاو عبر البورصة بدلا من السوق.

وفي وقت سابق، أضاف منتجو حبوب الكاكاو في غانا وساحل العاج نسبة كبيرة على الأسعار، في محاولة لزيادة دخل المزارعين.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أنه يتم عادة شراء حبوب الكاكاو من خلال المعاملات والصفقات الخاصة، لكن الشراء من خلال البورصة يمنح هيرشي إمكانية الوصول إلى إمدادات أرخص، مما يوفر ملايين الدولارات.

وأشارت الوكالة، إلى أن العقود الآجلة لحبوب الكاكاو مع التسليم في مارس، قفزت في نيويورك بنسبة 2.8٪ لتصل إلى 2739 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى للعقود الأكثر تداولا منذ أواخر فبراير.

المصدر: إنترفاكس

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