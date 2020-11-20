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البنك الدولي يرصد 12 مليار دولار لشراء لقاحات وأدوية مضادة لكورونا

مال وأعمال

البنك الدولي يرصد 12 مليار دولار لشراء لقاحات وأدوية مضادة لكورونا
Reuters MIKE THEILER
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
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أعلن البنك الدولي عن رصد 12 مليار دولار لشراء لقاحات وأدوية مضادة لفيروس كورونا واختبارات كشفه، وتوزيعها على 112 بلدا.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم الجمعة، إن البنك الدولي يدير برامج للتعامل مع الطوارئ الصحية في 112 دولة.

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وتابع: "نحن سنستخدم الآلية العاجلة لرصد 12 مليار دولار لشراء اللقاحات وتوزيعها"، مضيفا أن العمل جار على استثمار 4 مليارات إضافية في إنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا.

يشار إلى أن هذا جزء من الحزمة المالية التي قرر البنك الدولي تخصيصها لمعالجة آثار الوباء حتى 30 يونيو 2021، ويبلغ حجمها الإجمالي 160 مليار دولار.

المصدر: تاس

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