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"غازبروم" تزيد إمدادات الغاز عبر "قوة سيبيريا" إلى مستويات قياسية

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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ذكرت شركة الغاز الروسية "غازبروم" في بيان اليوم الجمعة، أنها زادت إمدادات الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا" في نوفمبر الجاري إلى مستويات قياسية.

وقالت الشركة، إنه في شهر أكتوبر الماضي وفي عشرين من نوفمبر الجاري، كان متوسط حجم إمدادات الغاز أعلى من الكميات المنصوصة في العقد المبرم بين موسكو وبكين، ففي 12 نوفمبر الجاري تجاوزت الإمدادات كميات العقد بنسبة 25%.

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وكانت "غازبروم" قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي، أنها زادت إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط "قوة سيبيريا" لتتجاوز الكميات المذكورة في العقد.

ووفقا لبيانات الشركة فقد ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي عبر "قوة سيبيريا" في أكتوبر الماضي بنسبة 16.9% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

المصدر: وكالات

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