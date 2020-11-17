مسؤول روسي رفيع يكشف عن اتفاقيات مع الهند والبرازيل بشأن إنتاج اللقاح الروسي ضد كورونا

كشف سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، عن وجود اتفاقيات جادة بين روسيا مع الهند والبرازيل فيما يتعلق بتسجل وإنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

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وقال المسؤول الروسي، خلال حوار نقاش في نادي "فالداي" الدولي، إن روسيا تتعاون على أساس ثنائي مع جميع دول مجموعة "بريكس" (روسيا، البرازيل، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) بشأن تطوير اللقاحات وتسجيلها وبدء الإنتاج اللازم.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "لدينا اتفاقيات جادة، على وجه الخصوص مع البرازيل والهند في هذا المجال".

وقبل ذلك رجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة "بريكس"، إمكانية إنتاج اللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك V" على أراضي الصين والهند.

وذكر بوتين، أنه تم مؤخرا في روسيا تسجيل لقاح ثان ضد كورونا، وأنه سيتم تسجيل لقاح ثالث قريبا، وقال: "نحن مستعدون للتعاون مع شركاء بريكس في إنتاج اللقاح".

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا إلى دول أخرى. وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا.

المصدر: RT + "تاس"