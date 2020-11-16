بايدن: خطتنا الاقتصادية ستوفر ملايين الوظائف ويجب إعادة عجلة الاقتصاد للدوران

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن إن لدى إدارته خطة اقتصادية ستوفر ملايين الوظائف الجديدة، داعيا إلى ضرورة إعادة بناء الاقتصاد المتضرر من الجائحة.

وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين أشار بايدن إلى أن خطته تشمل الاستثمار في البنى التحتية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.

وأضاف: "عندما نوقف الفيروس ونقدم مساعدة اقتصادية للعمال والشركات، عندئذ يمكننا أن نبدأ إعادة البناء على نحو أفضل من ذي قبل".

ولفت بايدن إلى أن إدارته ستسعى إلى تأسيس هيكل ضرائب أكثر إنصافا تدفع فيه الشركات الكبرى حصتها العادلة، مضيفا أن الحكومة لن تمنح أي عقود للشركات التي لا تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.

وأوضح أيضا إن الحد الأدنى للأجر في أرجاء الولايات المتحدة سيكون 15 دولارا في الساعة.

المصدر: وكالات