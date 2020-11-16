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كاسحة الجليد الروسية الأقوى في العالم "أركتيكا" تبدأ أول رحلة لها

مال وأعمال

كاسحة الجليد الروسية الأقوى في العالم
Reuters
صورة من الأرشيف - مراسم إطلاق كاسحة الجليد الروسية "أركتيكا"
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انطلقت كاسحة الجليد الروسية "أركتيكا"، التي تعمل بالطاقة النووية، في أول رحلة لها على طول ممر الملاحة الشمالي في مياه منطقة القطب الشمالي، في إطار خطة حكومية لتنمية الممر.

وأعلنت شركة "روس آتوم" الروسية، أنه بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، غادرت كاسحة الجليد الروسية الرائدة "أركتيكا" ميناء مورمانسك في رحلتها الأولى، متوجهة إلى بحر كارا، حيث ستعمل في ممر الملاحة الشمالي.

وسوف تستغرق الرحلة الأولى لكسر الجليد نحو ثلاثة أسابيع، وبعد الانتهاء سوف تعود "أركتيكا" إلى مورمانسك لتجديد الإمدادات، كما ستعاود الإبحار إلى الممر الشمالي في أواخر ديسمبر القادم.

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وتعد "أركتيكا" التي تستطيع كسح الجليد بسماكة 3 أمتار، رائدة الأسطول الروسي الجديد، الذي يحتوي على أكبر وأقوى كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية في العالم.

المصدر : RT

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