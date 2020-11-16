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تراجع تجارة سوريا عبر نصيب.. ومسؤول يوضح السبب!

مال وأعمال

تراجع تجارة سوريا عبر نصيب.. ومسؤول يوضح السبب!
Reuters
صورة تعبيرية
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صرح مصدر مسؤول في معبر نصيب الحدودي مع الأردن بأن حركة التبادل التجاري عبر المعبر متواضعة في هذه الفترة وتقتصر على 10-15 شاحنة أو برادا من سوريا في اليوم.

وعن سبب تراجع التجارة، قال المسؤول لصحيفة "الوطن" السورية، إن ذلك بسبب نهاية مواسم الخضار والفواكه التي كانت تمثل معظم الصادرات السورية التي تعبر من نصيب باتجاه معبر جابر في الأردن ومنها باتجاه دول عربية أخرى.

وعن وجود معوقات تحول دون عبور الشاحنات أو البرادات بين أنه لا يوجد ما يمنع من عبور الشاحنات أو برادات الخضار، وأنه يتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لحركة التصدير بناء على التوجيهات التي ترد لإدارة المعبر، إضافة إلى الاستمرار في الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، التي مازالت مطبقة على الشاحنات والسائقين.

المصدر: "الوطن"

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