الروبل يصعد أمام الدولار واليورو

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفض سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، بواقع 39 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 77 روبلا، فيما تراجع اليورو بواقع 33 كوبيكا إلى 91.25 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتزامن ارتفاع العملة الروسية مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث زاد مزيج "برنت" بنسبة 1.2% إلى 43.28 دولار للبرميل.

المصدر: نوفوستي