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مصر..تراجع نسبة البطالة إلى 7.3%

مال وأعمال

مصر..تراجع نسبة البطالة إلى 7.3%
Reuters Amr Dalsh
عمال مصريون يستريحون، ويظهر هرم ورائهم
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أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، أن معدل البطالة تراجع إلى 7.3% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 7.8% قبل سنة.

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نسب الجهاز هذا الانخفاض إلى "عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال الربع السابق".

وارتفع معدل البطالة إلى 9.6% في ربع السنة الثاني، من أبريل إلى يونيو، من العام الحالي، بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

كما بين الجهاز أن قوة العمل بلغت 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6% مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.061 مليون عاطل، بانخفاض 151 ألفا على أساس سنوي.

المصدر: "رويترز"

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