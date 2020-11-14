الولايات المتحدة تخفف قبضتها عن "هواوي"

حصلت شركة "Qualcomm"، اليوم الجمعة، على ترخيص من الحكومة الأمريكية يسمح لها بالتعامل مع "هواوي"، بإشارة إلى إعفاء الأخيرة من القيود التجارية التي كانت مفروضة عليها.

وقالت المتحدثة باسم كوالكوم: "تلقينا ترخيصا لعدد من المنتجات من بينها بعض منتجات الجيل الرابع" وسط امتناع كل من ممثلي هواوي ووزارة التجارة الأمريكية التي تمنح التراخيص عن التعليق.

وكانت شركة "Qualcomm"، قد أُجبرت وغيرها من شركات التكنولوجيا الأمريكية على وقف التوريد لشركة التكنولوجيا الصينية في سبتمبر الماضي، استجابة للقيود التجارية الأمريكية المفروضة على العملاق الصيني.

وقال المحلل المالي والمتخصص في قطاع التكنولوجيا "ستايسي راسغون"، إن ترخيص "Qualcomm" سيكون له "تأثير محدود" لأنه يغطي فقط شرائح الجيل الرابع بينما يتحول المستهلكون إلى أجهزة الجيل الخامس الأحدث، مضيفا إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون سيمنحون تراخيص تسمح ببيع رقائق الهواتف الذكية من نوع 5G.

المصدر: "رويترز"