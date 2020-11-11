إيران.. احتجاجات أمام بورصة طهران

احتج المستثمرون أمام بورصة طهران، اليوم الأربعاء، مطالبين رئيسها بالاستقالة، ووصفوه بالكاذب.

ويعد هذا التجمع الثاني خلال الأسبوع الجاري في ظل هبوط البورصة وخسائر أصحاب الأسهم.

وأغلق مؤشر عام بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع مقداره 9116 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة "فارس".

وحققت السوق هذه المكاسب بعد أيام من التراجع، إذ تداولت اليوم أكثر من 9.7 مليار سهم في إطار 935 ألف صفقة بقيمة 85.8 تريليون ريال إيراني.

وقادت صعود المؤشر مكاسب أسهم شركات: الوطنية للنحاس و"كل كهر" و"جادرملو" للتعدين و"بارس" للبتروكيميائيات و"ايران خودرو" للسيارات.

المصدر: RT + "فارس"