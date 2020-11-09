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سعر أونصة الذهب يهوي بأكثر من 76 دولارا

مال وأعمال

سعر أونصة الذهب يهوي بأكثر من 76 دولارا
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنحو 4%، بعد أخبار عن نجاح لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب، بحلول الساعة 17:15 بتوقيت موسكو بنسبة 3.91% ما يعادل 76.30 دولار إلى 1877.10 دولار للأونصة.

في حين تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 3.46% إلى 1883.76 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

سعر أونصة الذهب يهوي بأكثر من 76 دولارا
Bloomberg
منحى تداول أونصة الذهب بتاريخ 9 نوفمبر 2020

وأعلنت شركتا Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

وتوقعت شركة BioNTech الألمانية وشريكتها Pfizer الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري، كذلك أكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

المصدر: RT

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