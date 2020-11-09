متى تتعافى أسواق النفط؟

توقع مسؤول رفيع في وزارة الطاقة الروسية عودة الطلب العالمي على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا خلال عامين أو ثلاثة أعوام، ويأتي ذلك في وقت تهدد فيه أزمة كورونا تعافي الطلب.

وقال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، في كلمة في مؤتمر "أديبك" للنفط والغاز اليوم الاثنين، "ربما يستغرق الأمر 2-3 سنوات لعودة الطلب على النفط إلى مستوى 100 مليون برميل يوميا أو قريبا من هذا المستوى".

وعن تأثير جائحة كورونا على الطلب العالمي على النفط، أشار المسؤول إلى عوامل عدة ساهمت في تراجع الطلب، من بينها الانخفاض القوي في الحركة الجوية، واستبعد أن تتم استعادة كامل الحركة الجوية في العامين المقبلين.

وفيما يتعلق باتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" الهادف لدعم أسواق النفط في ظل أزمة كورونا، قال سوروكين، إن المشاركين ينفذون بنود الاتفاق بمسؤولية.

وعلى صعيد التداولات، قفزت أسعار النفط اليوم بنحو 10% بعد أخبار عن نجاح لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ما عزز حالة التفاؤل في الأسواق.

المصدر: "تاس"