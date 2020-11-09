أسعار النفط تقفز بنحو 8%

قفزت أسعار النفط اليوم بعد أخبار نجاح لقاح ضد فيروس كورونا، بالإضافة لذلك لقيت الأسعار دعما من تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بشأن اتفاق "أوبك+".

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 7.4% إلى 39.89 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 8% إلى 43 دولارا للبرميل.

وأعلنت شركتا Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح، ما عزز حالة التفاؤل في الأسواق.

وفي وقت سابق صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن اتفاق "أوبك+" بشأن تخفيضات إنتاج النفط يمكن تعديله كما حدث في السابق إذا كان هناك إجماع بين أعضاء مجموعة المنتجين غير الرسمية.

وقال في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أجرينا تعديلا، وأعتقد أنه بالتشاور مع أصدقائنا، وبعضهم حاضرون هنا وبعضهم غير ذلك، لكني أعلم مدى صدق التزامهم بمبدأ التعديل".

جاءت تصريحات الوزير السعودي عقب سؤاله عما إذا كانت "أوبك+"، والتي تضم دول أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، ستبقي على التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بدلا من تخفيفها إلى 5.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل.

وقال الوزير "يسعني القول إنه قد يكون تعديلا أبعد حتى مما يتحدث عنه المحللون"، لكنه قال إن سوق النفط ما زالت مستقرة رغم زيادة إنتاج ليبيا وإجراءات العزل العام الجديدة.

المصدر: "رويترز" + "بلومبرغ"