"فلاي دبي" تشغل رحلة طيران تجارية مستأجرة من إسرائيل

أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية اليوم عن تشغيل رحلة تجارية مستأجرة من مطار "بن غوريون" الإسرائيلي إلى مطار دبي الدولي.

وأفاد متحدث باسم "فلاي دبي" بأنها قامت بتشغيل رحلة طيران مستأجرة (شارتر) من تل أبيب بن غوريون إلى دبي.

ومن المقرر أن تبدأ "فلاي دبي" في تسيير رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب بواقع رحلتين يوميا اعتبارا من 26 نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى، كما كان هناك عدد من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.

المصدر: "البيان"