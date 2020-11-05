خبير يتحدث عن خسائر كارثية من الهجمات السيبرانية

توقع رئيس جمعية الشرطة الروسية يوري زدانوف، أن تصل الأضرار التي تلحق بالاقتصاد العالمي جراء الجرائم الإلكترونية إلى 90 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وقال زدانوف، لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "الضرر الذي تسببه الجرائم الإلكترونية للاقتصاد العالمي يتزايد كل عام، يقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الخسارة التراكمية للاقتصاد العالمي من الهجمات الإلكترونية ستصل إلى 90 تريليون دولار بحلول عام 2030. هذا يعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي الحالي للعالم".

ووفقا للخبير فإن التكلفة اليومية لتنظيم هجوم DDoS تبلغ 9000 روبل، أما تطوير برامج ضارة جديدة فيبلغ 20 ألف روبل.

وأشار إلى أن نحو 1.5 مليون شخص قد ارتكبوا على الأقل عملا إجراميا واحدا على الإنترنت، والعام القادم سيبلغ هذا الرقم مليوني شخص.

وفيما يتعلق بروسيا، قال إن "روسيا تشهد أيضا زيادة في الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، حيث سرق المحتالون عبر الإنترنت خلال السنوات الثلاث الماضية 130 مليار روبل (نحو 1.66 مليار دولار)".

(الدولار = 78 روبلا)

المصدر: "نوفوستي"