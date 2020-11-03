الجزائر تؤيد تمديد تخفيضات "أوبك+"

قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تؤيد تمديدا محتملا لتخفيضات "أوبك+" الحالية خلال الشهور القليلة الأولى من عام 2021.

وكانت "أوبك+" أجرت خفضا غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بما يعادل عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي بدءا من مايو في ظل جائحة كورونا التي عصفت بالطلب.

ومنذ أغسطس، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا، تبلغ حصة أوبك منها 4.868 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى قدرها مليونا برميل يوميا في يناير، وإن كانت السعودية وروسيا تحبذان استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية، حسبما تقوله مصادر في "أوبك".

المصدر: "رويترز"