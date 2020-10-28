سلطنة عمان تتلقى مليار دولار مساعدة من قطر

تلقت عمان دعما ماليا مباشرا بقيمة مليار دولار من قطر، حيث تسعى السلطنة التي تعاني من ضائقة مالية، لمواجهة أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وذكرت مصادر مطلعة، أن "قطر أودعت المبلغ في البنك المركزي العماني، ووعدت بأن هناك المزيد في المستقبل".

وقال مستثمرون، إن "الدعم القطري لسلطنة عمان بداية جيدة، لكن هناك حاجة إلى المزيد".

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العماني بنسبة 10% هذا العام، بسبب انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لكورونا، وفقا لصندوق النقد الدولي.

المصدر: "فايننشال تايمز"