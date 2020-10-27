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بيانات أمريكية إيجابية عن قطاعات اقتصادية

مال وأعمال

بيانات أمريكية إيجابية عن قطاعات اقتصادية
Reuters
بيانات أمريكية إيجابية عن قطاعات اقتصادية
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زادت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات أمريكية رسمية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تعد مؤشرا يحظى بمتابعة عن كثب لخطط إنفاق الشركات، زادت واحدا بالمئة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات أغسطس الماضي بالزيادة لتظهر أن طلبيات ما تعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية زادت 2.1% بدلا من 1.9% في التقديرات السابقة.

وتوقع اقتصاديون أن ترتفع طلبيات السلع الرأسمالية في الولايات المتحدة بنسبة 0.5%.

المصدر: "رويترز"

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