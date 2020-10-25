وصول ناقلة نفط خام إلى سوريا

وصلت ناقلة نفط خام اليوم إلى سوريا تحوي نحو مليون برميل أي ما يعادل 130 ألف طن، حسبما ذكرت صحيفة محلية.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مدير في وزارة النفط، لم تسمه، أن ناقلتين أخريين محملتين بالغاز وصلتا في اليومين الماضيين، وعلى متنهما نحو 2200 طن من الغاز.

وأشار المدير إلى أن تلك التوريدات الجديدة "سوف تعطي استمرارية لعمل المصافي وستسهم في استمرار انسياب المشتقات النفطية إلى السوق".

يذكر أن البلاد تعاني أزمة خانقة في توافر المشتقات النفطية، وظهرت الأزمة خلال شهرين عبر الازدحام غير المسبوق أمام محطات الوقود.

وقد تراجعت حدة الأزمة بشكل ملموس بعدما أعلنت الحكومة بدء تشغيل مصفاة بانياس، تزامنا مع رفع سعر البنزين المدعوم بنحو الضعف (من 250 إلى 450 ليرة سورية) والحر من 450 إلى 650 ليرة.

المصدر: صحيفة "الوطن"