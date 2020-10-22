"بلومبرغ": "أديداس" تدرس بيع "ريبوك"

أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن أحد المصادر، أن شركة "أديداس" الألمانية لتصنيع الملابس والإكسسوارات الرياضية تدرس إمكانية بيع علامتها التجارية "ريبوك".

وقال المصدر للوكالة: "في الأشهر المقبلة، ستقرر الشركة ما إذا كانت ستواصل عملية البيع"، مشيرا إلى أن التقييم الداخلي بشأن قرار البيع ما يزال في مرحلة مبكرة.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة "أديداس" كاسبر روستد قد نفى مرارا وتكرارا شائعات بشأن بيع "ريبوك".

وقد اتخذت خطوات لخفض تكاليف "ريبوك"، حيث تم إغلاق متاجرها الضعيفة.

وقد عانت ماركة "ريبوك" التجارية من أزمة فيروس كورونا أكثر من ماركة "أديداس"، حيث انخفضت عائدات الأخيرة بنسبة 33% في الربع الثاني من 2020 خلافا لـ"ريبوك"، التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 42% خلال نفس الفترة.

المصدر: "بلومبرغ"