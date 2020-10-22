الاتحاد الأوروبي يشكل مكتبا لإدارة الديون

كشف مسوؤل بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد قرر في وقت سابق هذا الأسبوع إنشاء مكتب لإدارة الدين تتولى إدارة إصداراته الضخمة من السندات.

وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه، إن إنشاء المكتب جاء نتيجة إعادة تنظيم الإدارة العامة للميزانية في الاتحاد الأوروبي، مبينا أن الإصدارات لجمع تمويل لبرنامج البطالة في دول الاتحاد للمجموعة التي تضررت من فيروس كورونا، قد تزيد عن الثلاثين مليار يورو التي قالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع أن تجمعها هذا العام.

ووصف المسؤول المبلغ بأنه الحد الأدني، مبينا أن الطلب على أول سندات لدعم الآلية كان قياسيا وجمع أعلى طلب على أي طرح للسندات.

المصدر: "cnbc"