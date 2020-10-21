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الليرة التركية عند أعلى مستوى في نحو أسبوعين

مال وأعمال

الليرة التركية عند أعلى مستوى في نحو أسبوعين
Reuters
الليرة التركية
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ارتفعت الليرة التركية لتقف عند أقل من 7.85 مقابل الدولار اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ السابع من أكتوبر، مع ترقب مستثمرين اجتماع البنك المركزي هذا الأسبوع لتحديد سعر الفائدة.

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وضعفت العملة التركية في الأسابيع الأخيرة بفعل توترات جيوسياسية، من بينها النزاع بين أرمينيا وأذربيحان، والخلاف بين أنقرة وأثينا على ملكية مصادر طاقة بشرق البحر المتوسط.

وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 7.8250، مرتفعة نحو 0.5 بالمئة عن إغلاق أمس الثلاثاء عند 7.86.

المصدر: رويترز

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