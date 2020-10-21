الليرة التركية عند أعلى مستوى في نحو أسبوعين

ارتفعت الليرة التركية لتقف عند أقل من 7.85 مقابل الدولار اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ السابع من أكتوبر، مع ترقب مستثمرين اجتماع البنك المركزي هذا الأسبوع لتحديد سعر الفائدة.

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وضعفت العملة التركية في الأسابيع الأخيرة بفعل توترات جيوسياسية، من بينها النزاع بين أرمينيا وأذربيحان، والخلاف بين أنقرة وأثينا على ملكية مصادر طاقة بشرق البحر المتوسط.

وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 7.8250، مرتفعة نحو 0.5 بالمئة عن إغلاق أمس الثلاثاء عند 7.86.

المصدر: رويترز