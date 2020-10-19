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النفط يهبط بعد بيانات الاقتصاد الصيني

مال وأعمال

النفط يهبط بعد بيانات الاقتصاد الصيني
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن جاء نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام أضعف من المتوقع، مما سلط الضوء على بواعث القلق من تأثير تنامي الإصابات بفيروس كورونا على الطلب.

نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 4.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، بينما توقع المحللون نموه 5.2 بالمئة، حسبما أظهرته البيانات الحكومية.

وكبحت شركات التكرير في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، معدلات معالجة الخام في سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 08:26 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول برميل "برنت" تسليم ديسمبر المقبل عند 42.73 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 20 سنتا.

وسجل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" تسليم نوفمبر المقبل 40.69 دولار للبرميل، متراجعا 19 سنتا.

وكان "برنت" زاد 0.2 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين ارتفع "غرب تكساس الوسيط" 0.7 بالمئة، بعد تراجع مخزونات النفط الخام ومنتجاته في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأظهرت البيانات الصينية تباطؤ النمو على صعيد السلع والخدمات، بينما جاءت بيانات معالجة الخام "مخيبة للآمال"، وفقا لـ"هوي لي"، الاقتصادي لدى مؤسسة عبر البحار الصينية المصرفية.

وأضاف أن المستثمرين يركزون على اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المنبثقة عن مجموعة "أوبك+" والمقرر في وقت لاحق اليوم.

المصدر: "رويترز"

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