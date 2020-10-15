روسيا.. محفز سيضمن بناء نحو مليون شقة جديدة

توقع المدير العام لشركة Dom.RF فيتالي موتكو أن يساهم تمديد برنامج القروض العقارية الميسرة بروسيا في بناء مساكن جديدة بمساحة 45 مليون متر مربع(حوالي مليون شقة) بحلول نهاية عام 2021.

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وشركة Dom.RF، هي شركة أسستها الحكومة في 1997 تنشط في قطاع الإسكان، وذلك بهدف الإشراف وتنفيذ خطط الحكومة في هذا القطاع.

وتعمل الشركة الروسية على جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وتحسين جودة الإسكان.

ووفقا لموتكو فمنذ إطلاق البرنامج في نهاية أبريل الماضي وحتى الآن فقد تم منح 217 ألف قرض بشروط ميسرة بقيمة 608 مليارات روبل.

واعتبر المسؤول أن البرنامج فرصة حقيقية للمواطنين الروس لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال قروض بفائدة منخفضة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح أمس، خلال اجتماع حكومي، تمديد البرنامج الحكومي المخصص لتقديم قروض سكنية بشروط ميسرة، بفائدة سنوية عند 6.5% حتى منتصف العام القادم على الأقل.

وتم إطلاق برنامج الرهن العقاري المدعوم من الدولة في روسيا في نهاية أبريل الماضي، وفي إطاره يتم تقديم قروض عقارية بفائدة سنوية تبلغ 6.5% للسكن الجديد تحديدا.

وتطبق القروض الميسرة على شراء السكن الجديد في عموم روسيا الذي يصل ثمنه 6 ملايين روبل، باستثناء موسكو وبطرسبورغ ومقاطعتيهما.

وتطبق القروص الميسرة على السكن الجديد في العاصمة موسكو وبطرسبورغ ومقاطعتيهما، الذي يصل ثمنه حتى 12 مليون روبل.

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المصدر: "نوفوستي"