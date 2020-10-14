المغرب يمدد لـ"ساوند إنيرجي" البريطانية رخصة التنقيب عن الغاز

أعلنت شركة "ساوند إنيرجي" البريطانية المتخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، عن تمديد المغرب رخصتها للتنقيب في المرحلة الأولية بحقل "سيدي المختار" التابع لإقليم الصويرة.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن "المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وافق على تمديد فترة التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمنطقة، حيث قضى بإضافة 24 شهرا إلى المرحلة الأولية من اتفاقية الشراكة، بالنظر إلى تأثيرات الوضع الوبائي الراهن".

ويتعلق الأمر بحقل "سيدي المختار"، التابع لإقليم الصويرة، الممتد على مساحة 4712 كيلومترا مربعا، بعدما وقعت المجموعة البريطانية على اتفاقية سابقة مع المكتب الوطني، حصلت بموجبها على رخصة للاستكشاف بمنطقة "سيدي المختار" ضمن عقد يمتد لـ8 سنوات.

وتشمل رخصة الحقل 3 تصاريح للتنقيب عن الغاز، حيث أجرت الشركة البريطانية تقييما فنيا أوليا في عام 2018، شمل حفر بئرين، أسفر عن اكتشافات مهمة من الغاز، وأنه يحوي كميات كبيرة من الغاز، حسب بيان سابق.

وتصل مدة الفترة الأولية من الاتفاقية إلى سنتين و6 أشهر، علما أن العملاق البريطاني يستحوذ على حصة 75 % من رخصة التنقيب، بينما تبقى حصة 25 % لصالح المغرب، ويسمح عقد استغلال الحقل بمعالجة 500 كيلومتر مربع باستعمال تقنية الحفر ثلاثية الأبعاد.

وهكذا، فإن الفترة الأولية من استغلال الحقل ستمتد على 4 سنوات و6 أشهر، تبتدئ من أبريل عام 2018، على أساس أن التزامات برنامج العمل لن يطرأ عليها أي تغيير في هذه المرحلة، تليها المرحلة الثانية التي تصل إلى 3 سنوات، متبوعة بالمرحلة الثالثة الممتدة لسنتين وستة أشهر.

المصدر: "هسبريس"