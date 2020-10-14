ارتفاع الذهب في ظل ضبابية تعافي الاقتصاد العالمي

ارتفع الذهب اليوم، إذ شجعت الضبابية حيال تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المستثمرين على استغلال تراجع حاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وشرائه.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1895.84 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينيتش، بعد أن نزل 1.9 بالمئة أمس الثلاثاء بفعل قفزة للدولار.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1899.70 دولار للأونصة.

وقال هارشال باروت كبير استشاري الأبحاث بجنوب آسيا لدى "ميتال فوكس" للاستشارات: "حين ينخفض السعر، ثمة جزء من المستثمرين الاستراتيجيين الذين يعتقدون أن الذهب ما زال تحوطا جيدا للغاية في مواجهة الضبابية العالمية، لذا يستمرون في الإقبال عليه".

وأضاف أنه مع غياب أي مؤشرات على تباطؤ جائحة كوفيد-19 والضبابية التي تكتنف التحفيز المالي في الولايات المتحدة، فإن النطاق الأوسع البالغ 1850 إلى 1940 دولارا يظل كما هو.

وتضرر الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن توقف تجارب رئيسية على لقاح لكوفيد-19، بجانب جمود في محادثات التحفيز في الولايات المتحدة مما دعم الدولار وكبح مكاسب المعدن النفيس.

المصدر: "رويترز"