صعود النفط 2% بفضل بيانات قوية للتجارة الصينية

انتعشت أسعار النفط مدعومة ببيانات اقتصادية قوية من الصين أبطلت أثر زيادة الخام المعروض، فيما المكاسب جاءت محدودة بفعل التوقعات لتعاف بطيء في الطلب العالمي وسط تنامي إصابات كورونا.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 73 سنتا إلى 42.45 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 40.20 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اشترت 11.8 مليون برميل يوميا من الخارج في سبتمبر، بزيادة 5.5 بالمئة عن أغسطس وزيادة 17.5 بالمئة على أساس سنوي، لكن دون الذروة القياسية البالغة 12.94 مليون برميل يوميا المسجلة في يونيو.

وقالت باولا رودريغيز ماسيو، كبيرة محللي أسواق النفط في "ريستاد إنرجي": "أسعار النفط التي كابدت ضربة عنيفة في اليوم السابق، كانت تبحث عن بارقة أمل وهو ما عثرت عليه اليوم".

المصدر: رويترز