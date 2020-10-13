كفة ميزان التجارة بين روسيا والصين تميل لصالح موسكو

بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في شهر سبتمبر الماضي 10.217 مليار دولار، وجاء ذلك بحسب تقرير نشرته الثلاثاء الإدارة العامة للجمارك في الصين.

ووفقا للتقرير فقد بلغت صادرات روسيا إلى الصين الشهر الماضي 5.418 مليار دولار، فيما وصلت صادرات الصين إلى روسيا 4.799 مليار دولار.

ويعني ذلك أن الميزان التجاري بين البلدين صب في صالح روسيا خلال الشهر الماضي بواقع 619 مليون دولار.

وعن التبادل التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أظهرت البيانات أن التجارة تراجعت على أساس سنوي بنسبة 2% وبلغت 78.843 مليار دولار.

وبلغت صادرات الصين إلى روسيا 35.887 مليار دولار، بزيادة نسبتها 0.1%، في حين وصلت مستوردات الصين من المنتجات الروسية إلى 42.956 مليار دولار، حيث تراجعت بنسبة 3.8%.

المصدر: "تاس"