أذربيجان في مقدمة مستوردي الأسلحة التركية

احتلت أذربيجان المرتبة الأولى بين الدول المستوردة لمنتجات الصناعات الدفاعية والجوية التركية خلال سبتمبر الماضي، بـ77.167 مليون دولار.

ووفقا لبيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن حصة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية بلغت 1.9 بالمئة من صادرات البلاد خلال سبتمبر الماضي، التي بلغت بالمجمل 16 مليارا و13 مليون دولار.

وجاءت أذربيجان في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية بـ77 مليونا و167 ألف دولار، تلتها سلطنة عمان بـ62 مليونا و974 ألف دولار، والولايات المتحدة الأمريكية ثالثا بـ62 مليونا و77 ألف دولار.

وحلت الهند في المرتبة الرابعة بـ15 مليونا و673 ألف دولار، وألمانيا خامسة بـ14 مليونا و588 ألف دولار.

وأوضحت المعطيات أن إجمالي صادرات تركيا خلال سبتمبر الماضي، زاد بنسبة 4.8 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 28.5 بالمئة مقارنة مع أغسطس الفائت.

كذلك أشارت المعطيات إلى تراجع صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 17 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

المصدر: "الأناضول"