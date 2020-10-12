بغداد وطهران تتفقان على الإفراج عن أموال إيرانية لدى العراق

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، عن اتفاق بغداد وطهران على الإفراج عن أموال إيرانية لدى العراق لشراء سلع أساسية، مؤكدا أنها غير مشمولة بالعقوبات الأمريكية.

ولم يكشف عبد الناصر همتي عن حجم المبلغ الذي تم الإفراج عنه، لكنه قال إن "لدى طهران عائدات مالية كبيرة في العراق نتيجة تصدير الكهرباء والغاز".

وأضاف، أنه اجتمع بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي تعهد بدوره بمتابعة تطبيق الاتفاق بشكل أسبوعي.

وتابع: "تمت إزالة العوائق التنفيذية، التي كانت تحول سابقا دون تمكن طهران من الحصول على عائداتها"، معربا عن تفاؤله في تطوير العلاقات المصرفية والاقتصادية بين طهران وبغداد.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف: "اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة بحضور مسؤولين مصرفيين وماليين من البلدين لإيجاد الحل اللازم لتسوية القضايا المالية".

ويأتي الاتفاق الإيراني العراقي، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على 18 مصرفا إيرانيا، بهدف عزل النظام المالي الإيراني عن العالم.

وتعاني طهران من نقص في مدخراتها من العملة الأجنبية، وساهمت العقوبات الأمريكية، وتفشي فيروس كورونا في هبوط العملة الوطنية إلى مستويات تاريخية.

المصدر: RT