مصر.. استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها بمتوسط 14 جنيها على الأقل على مدار يومين لدى محال الصاغة.

وفيما يلي بيان الأسعار:

- سعر الغرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 836 جنيها.

- سعر الغرام الواحد من عيار 24 نحو 955 جنيها.

- سعر الغرام الواحد من عيار 18 نحو 717 جنيها.

- سعر الغرام من عيار 14 نحو 557 جنيها.

- سعر جنيه الذهب نحو 6688 جنيها.

وفي الأسواق العالمية نزلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع إذ عوض الدولار بعض خسائره.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1927.11 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 21 سبتمبر الماضي عند 1932.69 دولار في وقت سابق من الجلسة.

المصدر: وكالات