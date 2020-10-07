بورصة موسكو تفسح المجال لتداول أكثر من 200 سهم شركة أجنبية

كشف رئيس مجلس إدارة قاعة التداول في بورصة موسكو يوري دينيسوف، عن خطط للسماح بتداول أكثر من 200 سهم لشركات أجنبية بحلول نهاية العام القادم في منصة البورصة.

وجاء تصريح المسؤول الروسي خلال منتدى مالي ومصرفي منعقد حاليا في روسيا.

وبدأت بورصة موسكو التداول بالأسهم الأجنبية في 24 أغسطس 2020، وفي المرحلة الأولى تم إدراج 20 سهما من الشركات الأجنبية الموجودة ضمن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".

ويتم تداول الأسهم الأجنبية وتسويتها بالروبل الروسي في بورصة موسكو، أما توزيعات الأرباح فتتم بالعملة الأصلية (الدولار الأمريكي).

المصدر: "تاس"