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انخفاض مبيعات العقارات بالأردن 29% في 9 أشهر

مال وأعمال

انخفاض مبيعات العقارات بالأردن 29% في 9 أشهر
Reuters
صورة أرشيفية/ الأردن
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انخفضت قيمة المبيعات العقارية في الأردن 29% في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 2.25 مليار دينار (3.17 مليار دولار).

وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة في الأردن إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب، باستثمارات بلغت 51.1 مليون دينار، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 24 مليون دينار.

وجاء حملة الوثيقة الغزاوية (من قطاع غزة) في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 11.7 مليون دينار.

وعزا عاملون في قطاع العقارات هذا التراجع إلى تأثير إجراءات العزل العام الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتوترات الإقليمية، بالإضافة إلى بيروقراطية بعض الإجراءات الحكومية الأردنية.

(الدولار = 0.709 دينار أردني)

المصدر: رويترز

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