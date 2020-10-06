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قطر تمنح الإقامة للأجانب بشروط محددة

مال وأعمال

قطر تمنح الإقامة للأجانب بشروط محددة
Reuters
الدوحة
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قالت قطر إنها ستسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات في مناطق أخرى في البلاد، كما أنها ستمنح إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 200 ألف دولار، وكذلك لأسرهم.

وذكر بيان حكومي قطري، اليوم الثلاثاء، أن الأفراد الأجانب يمكنهم تملك عقارات في تسع مناطق، ارتفاعا من ثلاث من قبل، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16.

كما يمكن للشركات الأجنبية تملك عقارات في تسع مناطق بزيادة كبيرة عما سبق، حيث كانت الملكية العقارية تقتصر على مشروع جزيرة اللؤلؤة في الدوحة.

وذكر بيان لوزارة العدل القطرية أن هذه القرارات تسهم في تطوير السوق العقاري في قطر، والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع العقاري.

كما ستمنح الحكومة القطرية إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال (200 ألف دولار)، وكذلك لأسرهم.

(الدولار=3.6411 ريال قطري)

المصدر: "رويترز"

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