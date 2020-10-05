ارتفاع "وول ستريت" مع أنباء تحسن صحة الرئيس الأمريكي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، بعد إعلان الأطباء المشرفين على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية خروجه اليوم الاثنين، من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من كوفيد-19.

كذلك تعززت المعنويات بفضل الآمال في تحفيز مالي جديد.

وبحلول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.92% إلى 27938.49 نقطة.

وتقدم المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.89% إلى 3378.41 نقطة، فيما زاد المؤشر "ناسداك" بنسبة 1.13% إلى 11206.29 نقطة.

المصدر: "رويترز"