 
مباشر
عاجل
إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا

ارتفاع "وول ستريت" مع أنباء تحسن صحة الرئيس الأمريكي

مال وأعمال

ارتفاع
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovfw

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، بعد إعلان الأطباء المشرفين على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية خروجه اليوم الاثنين، من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من كوفيد-19.

كذلك تعززت المعنويات بفضل الآمال في تحفيز مالي جديد.

وبحلول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.92% إلى 27938.49 نقطة.

وتقدم المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.89% إلى 3378.41 نقطة، فيما زاد المؤشر "ناسداك" بنسبة 1.13% إلى 11206.29 نقطة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا