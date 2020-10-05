إعلان موعد انعقاد قمة "بريكس"

سيعقد اجتماع قادة دول مجموعة بريكس (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) في 17 نوفمبر المقبل وسيجري ذلك عبر تقنية الفيديو، جاء ذلك بحسب ما أعلنته المؤسسة المسؤولة عن الحدث.

إقرأ المزيد

وقالت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كونغرس" إن قمة "بريكس" الثانية عشرة ستنعقد الشهر القادم عبر مؤتمر للفيديو كونفرنس.

وأشارت إلى أن القمة الدورية ستعقد تحت شعار "شراكة بريكس لصالح الاستقرار العالمي والأمن المشترك والنمو المبتكر". وأضافت أن القمة تعد الحدث الرئيسي خلال رئاسة روسيا للمجموعة.

وعلق على ذلك مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، قائلا إن "هذا الحدث سيعطي دفعة للعمل المشترك لمواصلة تطوير التعاون من أجل ضمان رفاهية الدول الأعضاء في مجموعة (بريكس)".

ومجموعة "بريكس" هو اتحاد يضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتأسس في العام 2006. ويعتبر التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساهم دول "بريكس" بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.

المصدر: "تاس"