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برميل الخام الأمريكي يصعد بأكثر من 4% بدعم تطورات صحة ترامب

مال وأعمال

برميل الخام الأمريكي يصعد بأكثر من 4% بدعم تطورات صحة ترامب
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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زادت أسعار النفط من مكاسبها، الاثنين، حيث صعد الخام الأمريكي بأكثر من 4%، وذلك مع تصريحات طبية أشارت إلى إمكانية خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى اليوم.

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وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.10% وسجلت، بحلول الساعة 14:30 بتوقيت موسكو، مستوى 38.57 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.72% إلى 40.73 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وقال ستيفن برينوك من "بي ي إم" للسمسرة في النفط :"من المستبعد أن تكون لهذه النوبة من الصعود أسس للصمود في مواجهة حجم الضبابية الآخذ في التنامي. في النهاية، سوق النفط محصورة داخل دورة لا تنتهي من الضبابية".

وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من 4% يوم الجمعة بعد تشخيص إصابة ترامب. لكنه ظهر بشكل مفاجئ، أمس الأحد، في موكب سيارات خارج المستشفى، الذي يعالج به، وهو ما ساهم في تحسين معنويات السوق.

وقال أطباؤه إنه قد يخرج من المستشفى في وقت لاحق اليوم.

المصدر: "رويترز"

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