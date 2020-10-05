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مصادر تكشف بيانات نفطية عن السعودية

مال وأعمال

مصادر تكشف بيانات نفطية عن السعودية
Reuters
صورة تعبيرية
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قال مصدر مطلع بقطاع النفط، اليوم الاثنين، إن السعودية صدرت 6.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام في سبتمبر الماضي، وهو ما يزيد قليلا عن مستويات أغسطس الماضي.

ووفقا للمصدر فقد أبقت السعودية الشهر الماضي على الإنتاج دون تغيير يذكر عند 8.974 مليون برميل يوميا.

وفيما يتعلق بشهر أغسطس الماضي، قال المصدر إن أكبر مصدر للنفط في العالم (السعودية) ضخ 8.988 مليون برميل يوميا وصدر 6 ملايين برميل يوميا خلاله.

ويتماشى إنتاج المملكة مع توقعات السوق وحصتها الإنتاجية في إطار "أوبك+".

وخلص مسح لـ"أوبك" إلى أن إنتاج السعودية من النفط في سبتمبر الماضي كان مستقرا عند حوالي 9 ملايين برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"

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