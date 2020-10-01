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صحيفة سورية: الحكومة تقترض يوميا 1.3 مليار ليرة مقابل 2.3 مليار ليرة للقطاع الخاص

مال وأعمال

صحيفة سورية: الحكومة تقترض يوميا 1.3 مليار ليرة مقابل 2.3 مليار ليرة للقطاع الخاص
Reuters
في سوريا كل يوم.. الحكومة تقترض 1.3 مليار ليرة والقطاع الخاص 2.3 مليار ليرة
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يقترض القطاع العام والخاص في سوريا بشكل وسطي أكثر من 3.6 مليارات ليرة كل يوم، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الوطن" السورية اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن الحصة الأكبر من هذه القروض هي للقطاع الخاص بنسبة 63.3%، ما يقدر بنحو 2.3 مليار ليرة، مقابل 36.7% للقطاع العام، بواقع 1.3 مليار ليرة.

ووفقا لحسابات الصحفية، والتي استندت لتقرير اقتصادي صدر عن مصرف سوريا المركزي، فقد بلغت القيمة الإجمالية لما اقترضه القطاعان العام والخاص منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي نحو 543 مليار ليرة.

وشكلت حصة القطاع الخاص 344 مليار ليرة، و199 مليار ليرة للقطاع العام، توزعت بين القطاع العام الاقتصادي بواقع 64.5 مليار ليرة، والقطاع العام الإداري بواقع 134.3 مليار ليرة.

المصدر: "الوطن"

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