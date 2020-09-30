دبي تقود مكاسب الأسواق في الخليج

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأربعاء، وتصدرت دبي المكاسب بفضل الأداء القوي لسهم بنك "الإمارات دبي الوطني".

وتقدم المؤشر القياسي السعودي 0.2 بالمئة، حيث صعد سهم كيان السعودية للبتروكيميائيات 6.8 بالمئة وشركة التعدين العربية السعودية 2.6 بالمئة. لكن مكاسب المؤشر جاءت محدودة بفعل خسائر سهم عملاق النفط "أرامكو" السعودية، التي نزل سهمها 0.8 بالمئة.

وارتفع المؤشر العام لأسهم دبي 0.9 بالمئة، إذ قفز سهم "الإمارات دبي الوطني" 3.4 بالمئة، وصعد سهم "أرامكس للوجستيات" 1.9 بالمئة.

فيما أغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.5 بالمئة، مدعوما بزيادة 0.5 بالمئة في بنك "أبوظبي الأول" و0.7 بالمئة في سهم "اتصالات".

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة، تقوده زيادة 2.7 بالمئة في مصرف "قطر الإسلامي" و1.1 بالمئة في "بنك قطر الوطني".

وظلت الكويت مغلقة بسبب حالة الحداد العام عقب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما أمس الثلاثاء. وفي الجلسة السابقة، تعرضت الأسهم الكويتية لضربات عنيفة، ليتراجع مؤشر السوق الأول 2.2 بالمئة، في أكبر خسارة يومية له منذ أبريل الماضي.

المصدر: "رويترز"