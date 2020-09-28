"سالك": وصول أولى شحنات القمح من إنتاج السعودية في الخارج
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية عن استقبالها أول باخرة تحمل 60 ألف طن من القمح أوكراني المنشأ وذلك بميناء جدة الإسلامي، وفقا لما نقلته وكالة "واس" اليوم الاثنين.
وتمثل هذه الشحنة أولى شحنات القمح المستورد من إنتاج الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".
#المؤسسة_العامة_للحبوب تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج.— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) September 28, 2020
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وأوضح محافظ المؤسسة السعودية أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه الشحنة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج، وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق المحلية، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة.
وأضاف أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها.
المصدر: "واس"