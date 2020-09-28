واشنطن وأثينا تتفقان على مشاريع مشتركة للطاقة والغاز في المتوسط

قال بيان مشترك أمريكي - يوناني بشأن مراجعة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان إن البلدين سيناقشان مشاريع الطاقة خلال الحوار الاستراتيجي المقبل.

ويعتزم البلدان إجراء الجولة الثالثة من الحوار رفيع المستوى في واشنطن عام 2021.

وجاء البيان بعد اجتماع بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في سالونيك يوم الاثنين.



وذكر البيان ترحيب "الولايات المتحدة واليونان باستكمال القسم اليوناني من خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي ، وتتطلعان إلى مناقشة دعمهما المتبادل للربط بين اليونان وبلغاريا ، ومشروع ألكساندروبوليس لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز في أليكساندروبوليس، وخصخصة مرفق تخزين الغاز تحت الأرض في كافالا، ومشروع الربط بين اليونان ومقدونيا الشمالية، وغيرها خلال الحوار الاستراتيجي القادم. مشاريع مجدية تجاريا يمكن أن تشمل خط أنابيب الغاز إيست ميد".



كما رحبت الأطراف بالتأسيس الرسمي لمنتدى غاز شرق المتوسط ​​في 22 سبتمبر كمنظمة إقليمية واستمرار التعاون الناجح في مجال الطاقة في إطار عملية 3 + 1.



وقال البيان: "أبرزت اليونان والولايات المتحدة شراكة إكسون موبيل مع توتال وهيلينك بتروليوم في التنقيب البحري في جزيرة كريت ، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار الأمريكي في قطاع الطاقة المتجددة من خلال قانون تحديث قانون البيئة اليوناني الذي تم التصديق عليه مؤخرا".

ورحبت الولايات المتحدة واليونان بفتح استثمارات وعمليات استحواذ جديدة من قبل الشركات الأمريكية في اليونان. وأكدوا التزامهم بتطوير هذا الاتجاه "، تقول الوثيقة.



وأشار البيان إلى أن البلدين يوليان أهمية كبيرة للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والجيل الخامس وخصخصة البنية التحتية الاستراتيجية.

المصدر: نوفوستي