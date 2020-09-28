وزير روسي: بيلاروس بإمكانها تصدير منتجاتها النفطية عبر الموانئ الروسية

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بيلاروس بإمكانها تصدير منتجات نفطية ما بين 4 و6 ملايين طن عبر الموانئ الروسية، مشيرا إلى أن المفاوضات بهذا الشأن مستمرة مع مينسك.

ورفع الوزير الروسي خلال مقابلة تلفزيونية جرت اليوم الاثنين من تقديراته حتى 6 ملايين طن لكميات المنتجات النفطية التي يمكن لبيلاروس أن تصدرها عبر الموانئ الروسية عوضا عن موانئ ليتوانيا.

وكان نوفاك قد توقع في بداية سبتمبر الجاري أن تقوم بيلاروس بتصدير نحو 3 - 4 ملايين طن من المنتجات النفطية عبر الموانئ الروسية.

وأعرب الوزير الروسي عن أمله في أن تتوصل موسكو ومينسك إلى اتفاق في القريب العاجل بهذا الشأن، مشيرا إلى وجود طاقة تصديرية شاغرة في الموانئ الروسية المطلة على بحر البلطيق.

وفي وقت سابق أفادت تقارير إعلامية بأن روسيا وبيلاروس بدأتا مفاوضات بشأن تصدير المنتجات النفطية البيلاروسية عبر الموانئ الروسية بدلا من موانئ ليتوانيا.

وجاء ذلك بعد انتقادات شديدة من قبل الجانب الليتواني للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول الوضع السياسي في بلاده، ما دفع الرئيس البيلاروسي للنظر في مسألة تصدير المنتجات النفطية عبر روسيا.