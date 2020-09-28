 
مباشر

تحويل بعض الرحلات الجوية من مطار الدوحة

مال وأعمال

تحويل بعض الرحلات الجوية من مطار الدوحة
Reuters NASEEM ZEITOON
مطار حمد الدولي في الدوحة (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otjc

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحويل بعض الرحلات الجوية من مطار الدوحة الدولي صباح اليوم الاثنين بعد حدوث مشكلة فنية بإحدى الطائرات.

وقالت الشركة القطرية عبر "تويتر" إنه تم تحويل عدد محدود من الرحلات قبل الهبوط في مطار حمد الدولي، وذلك بعد أن واجهت طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 747 مشاكل فنية.

وأوضحت الشركة أن الطائرة أعلنت حالة الطوارئ قبل أن تهبط بسلام دون وقوع أي حادث.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا