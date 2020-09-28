أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحويل بعض الرحلات الجوية من مطار الدوحة الدولي صباح اليوم الاثنين بعد حدوث مشكلة فنية بإحدى الطائرات.

وقالت الشركة القطرية عبر "تويتر" إنه تم تحويل عدد محدود من الرحلات قبل الهبوط في مطار حمد الدولي، وذلك بعد أن واجهت طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 747 مشاكل فنية.

وأوضحت الشركة أن الطائرة أعلنت حالة الطوارئ قبل أن تهبط بسلام دون وقوع أي حادث.

تنوه الخطوط الجوية القطرية أن عدداً محدوداً من الرحلات قد تم تحويلها هذا الصباح قبل الهبوط في مطار حمدالدولي، وذلك بعد أن واجهت طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 747 مشاكل فنية وأعلنت حالة الطوارئ قبل أن تهبط بسلام دون وقوع أي حادث. نعتذر لمسافرينا الكرام عن أي إزعاج نشأ عن هذا الأمر. — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) September 28, 2020

المصدر: RT