ارتفاع مفاجئ في صادرات النفط الإيرانية

أظهرت ثلاثة تقييمات تستند إلى تتبع الناقلات أن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت بقوة في سبتمبر الجاري في تحد للعقوبات الأمريكية، مما يمد شريان حياة لإيران واقتصادها المنهار.

وانكمشت صادرات البلاد منذ انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق نووي مع إيران وأعادت فرض عقوبات على قطاعي النفط والبنوك بالبلاد في 2018.

لكن بيانات من "تانكر تراكرز" وشركتين أخريين لتتبع الناقلات تشير إلى ارتفاع الصادرات.

وقال سمير مدني المؤسس الشريك لـ"تانكر تراكرز" إن "الصادرات ارتفعت كثيرا الآن. سجلنا قرابة 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات منذ بداية الشهر الجاري".

وأضاف "تلك المستويات لم تسجل منذ عام ونصف".

المصدر: "رويترز"