الريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي جديد

هبط الريال الإيراني أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد، حيث سجل في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الأربعاء مستوى عند 280000 ريال لكل دولار.

إقرأ المزيد

ووفقا لمواقع مختصة في متابعة سوق العملات الحرة (السوداء) في إيران، فإن سعر صرف الدولار للشراء كان اليوم 280000 ريال، وللبيع 281000 ريال.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى سعر صرف الدولار مقابل الريال الإيراني منذ بداية العام الجاري:

bonbast.com

وجاء هبوط الريال الإيراني بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات جديدة على أفراد وكيانات بزعم مساعدة إيران في تجارة الأسلحة وتطوير برنامجها النووي.

وشملت العقوبات وزارة الدفاع الإيرانية وهيئة الصناعات الدفاعية، إضافة إلى خمسة علماء، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وخسرت العملة الإيرانية قرابة نصف قيمتها في 2020 على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب تراجع أسعار النفط وأزمة جائحة كورونا والعقوبات الأمريكية الخانقة.

المصدر: RT