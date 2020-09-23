"أديداس" يقفز

واصلت الأسهم الأوروبية تعافيها اليوم من عمليات بيع كثيفة شهدتها في وقت سابق، فيما يترقب المستثمرون أحدث بيانات لنشاط الأعمال لكي يروا ما إذا كان التعافي الاقتصادي يتعثر أم لا.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.7%، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينيتش، فيما قفز المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني الزاخر بشركات التصدير 0.9% ، في الوقت الذي تضرر فيه الجنيه الاسترليني بفعل قيود جديدة فرضتها المملكة المتحدة لمواجهة موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19.



وارتفع المؤشر "داكس" الألماني 1%، فيما صعدت أسهم "بوما" و"أديداس" ما يزيد عن 4%، بعد أن أعلنت "نايكي" الأمريكية لصناعة الملابس الرياضية عن أرباح قوية وتوقعت مبيعات تفوق التقديرات لعام 2020.

المصدر: "رويترز"