سلطنة عمان تستهدف جمع ما يتراوح بين 3-4 مليارات دولار

قال مصدران إن سلطنة عمان تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار قريبا، مستهدفة جمع ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من الصفقة، إذ تسعى لتعزيز وضعها المالي المتضرر جراء هبوط أسعار النفط.

وتغطى الصفقة قرضا مؤقتا بقيمة ملياري دولار حصلت عليه سلطنة عمان الشهر الماضي، وتمنحها تمويلا إضافيا، فيما سيكون أول دخول للسلطنة إلى سوق السندات العالمية هذا العام.

وقال المصدران المطلعان إن السندات سترتبها بعض البنوك، التي قدمت القرض المؤقت لعمان بقيمة ملياري دولار.

المصدر: "رويترز"